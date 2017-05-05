Оператор «Платона» не будет участвовать в создании системы весогабаритного контроля

Оператор «Платона» пока не будет претендовать на участие в создании системы автоматического весогабаритного контроля за грузовиками и отзовет свое предложение, рассказал «Ведомостям» участник совещания в Минтрансе. Мероприятие состоялось 3 мая. На нем представители оператора проекта – «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС) объявили о таком решении, добавил собеседник «Ведомостей». Представитель РТИТС подтвердил, что компания отзывает заявку. Пока документ не поступил в Минтранс, говорит представитель министерства.

Автоматическая система весогабаритного контроля – рамки фото- и видеофиксации и весы, вмонтированные в дорожное полотно, – должна дополнить стационарные пункты контроля. Пока систему делает Росавтодор – работает 25 пунктов, но большинство в тестовом режиме.

Систему может развивать государство, по концессии или на основе «Платона», говорил руководитель Росавтодора Роман Старовойт. Научно-исследовательская работа (НИР), представленная осенью в Росавтодор, показала, что лучше объединить ее с рамками «Платона». Капитальные затраты снизятся на 14 млрд руб. до 22,5 млрд; из 387 необходимых для контроля рамок 256 можно объединить с «Платоном».

Министр транспорта Максим Соколов допускал, что будет проведен конкурс. Но в январе РТИТС (на паритетной основе принадлежит Игорю Ротенбергу и «РТ-инвесту», который на 25,01% принадлежит «Ростеху» и на 74,99% – ООО «Царицын капитал» Андрея Шипелова) подала в правительство заявку на концессию.

Компания изменила условия: капзатраты – 28,9 млрд руб., плата государства оператору – не 51,6 млрд в 2017–2027 гг., как в НИР, а 68,3 млрд в 2018–2029 гг. Государство могло отклонить инициативу, принять ее в предложенном виде или с изменениями и дополнениями. Минтранс склонялся к последнему варианту: скорее всего заявка РТИТС будет доработана, говорил первый замминистра транспорта Евгений Дитрих в апреле. Механизм не предполагает конкурса, он проводился бы, только если бы после публикации проекта РТИТС нашлись другие претенденты.

Вероятно, заявка отзывается по политическим причинам, допускает участник рынка. Подписание концессии пришлось бы на разгар президентской предвыборной кампании 2018 г., замечают он и федеральный чиновник. Представитель РТИТС это не комментирует. РТИТС перевнесет заявку через полгода, чтобы подписать концессию уже после выборов, полагает один из консультантов инфраструктурного рынка.

Минтранс продолжает работу по созданию системы по всей стране, отмечает его представитель. Исходя из прошлых заявлений остаются те же варианты: Росавтодор может продолжить делать ее за счет бюджета, объявить конкурс или дождаться новой заявки от РТИТС.

Одно из требований продолжающейся с 27 марта всероссийской стачки дальнобойщиков – навести порядок на весовом контроле, говорит председатель Объединения перевозчиков России (ОПР), координирующего стачку, Андрей Бажутин. Проблема обсуждалась на встрече премьера Дмитрия Медведева с перевозчиками 23 марта. «Платон» – мелочь по сравнению с тем, с чем мы сталкиваемся, с весогабаритными параметрами», – сетовал президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин (его слова по стенограмме).

Каждый третий грузовик на федеральных трассах весит больше, чем положено, на 30%, говорил в 2016 г. Старовойт. В 2016 г. было выписано более 30 000 штрафов размером от 150 000 до 500 000 руб.

Сейчас почти все на рынке – нарушители, грузоотправители вынуждают перевозчиков брать лишний груз и писать, что они берут ответственность на себя, объясняет Матягин. А штрафы настолько велики, что после нескольких можно закрываться.

График концессии Принять решение Минтранс по закону должен был после майских праздников. Потом заявка могла дорабатываться. Вопросов много, говорил Дитрих в конце апреля, к сентябрю Минтранс и Росавтодор выработают концепцию. После того как Минтранс принял бы заявку окончательно, у него было бы 10 дней, чтобы опубликовать предложение о заключении концессионного соглашения. Еще 45 дней дается на подачу заявок другими желающими. Если их не появится, отводится 30 дней, чтобы принять решение о заключении концессии, и еще 35 – на то, чтобы ее подписать. Иными словами, концессионное соглашение могло быть заключено уже после новогодних каникул – в разгар предвыборной президентской кампании.

Весы часто ошибаются – только что член ОПР получил штраф на 300 000 руб., хотя ехал порожняком, рассказывает Бажутин. Например, из-за ускорения или замедления машины, объясняет директор по логистике «Деловых линий», участник рабочих групп Минтранса Михаил Петров, данных о проверке нет в открытом доступе даже по уже работающим автоматизированным весам, поэтому нельзя гарантировать корректность штрафа.

Если запустить систему без предварительного тестового режима, протесты будут активнее, чем против «Платона», предупреждает Матягин. Сейчас среди требований участников стачки есть и политические – отправить правительство в отставку и объявить вотум недоверия президенту России Владимиру Путину.

Возможная отсрочка – реакция не столько на протесты дальнобойщиков, сколько на жесты власти в их отношении, считает политолог Михаил Виноградов. С ними встречался Медведев, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проверить «Платон», напоминает он. Как и в ситуации с московской реновацией, система реагирует на сигналы сверху, а не на волнения по поводу тех или иных решений. Человек, близкий к администрации президента, говорит, что перед выборами лучше не рисковать, о чем эксперты предупреждали администрацию. Так, в Калининградской области перевозчики заявляют о неправильно работающей системе измерения габаритов транспорта, за что были выписаны штрафы в миллионы рублей, людей пугает установка дополнительных станций контроля.

С предстоящими президентскими выборами решение о возможной отсрочке Виноградов не связывает: у власти хотя и есть некоторое желание не совершать непопулярных шагов, но в конкретную команду оно не выливалось. По мнению политолога Андрея Колядина, складывающаяся система протестов, которая в последний год получила и лидеров, и точки взаимодействия, может в один день запуститься сразу во многих регионах России: «Она могла бы заработать и во время второй волны «Платона», предпосылки к этому есть. И если система заработает, то ничто не помешает людям выйти на улицу перед выборами, а это совершенно ни к чему».