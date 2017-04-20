Систему «Платон» ведут на совет

Ухудшения в отрасли грузоперевозок и протесты владельцев грузовиков — результат недостаточно продуманных мер правительства и отраслевых ведомств, говорится в заявлении рабочей группы по защите прав автомобилистов и других участников дорожного движения Совета при президенте («Ведомости» ознакомились с текстом заявления). На совет приглашаются представители федеральных министерств и ведомств, уточняет возглавляющий рабочую группу Игорь Юргенс.

Предложение в Минтранс не поступало, ответил представитель министерства. Но в Минтрансе и Росавтодоре уже действуют рабочие группы, где в открытом режиме обсуждаются все волнующие перевозчиков вопросы, заметил представитель.

Льготы для перевозчиков премьер-министр уже поручил установить после встречи в с представителями малого и среднего бизнеса, напомнил представитель Минтранса. В поручениях, правда, льготы предложено предоставлять тем, кто больше ездит. Например, после 60 000 км пробега за год, рассказывал тогда участник встречи президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Введение, а затем и повышение платы за проезд грузовиков (тяжелее 12 т) по федеральным трассам — необоснованное обременение в первую очередь для малого и среднего бизнеса, следует из обращения. Система сбора платы «Платон» была запущена 15 ноября 2015 г. 15 апреля 2017 г. тариф был повышен, но не вдвое, как изначально собиралось правительство, а на 0,25%. Уменьшить повышение решил премьер Дмитрий Медведев после встречи с дальнобойщиками.

Однако часть перевозчиков это решение не устроило, и 27 марта началась «всероссийская стачка» дальнобойщиков. Протестующие требуют полностью отменить систему, отправить правительство в отставку и объявить вотум недоверия президенту.

Стачка до сих пор продолжается. В понедельник протестующие встали и под Москвой — в Реутове. Стоит только восемь машин, признает секретарь организовавшего стачку Объединения перевозчиков России Сергей Рудаметкин. Но и этот небольшой протест в первый день попыталась разогнать полиция, рассказывает он: грозили, что приедут эвакуаторы, но дальнобойщиков приехали поддержать таксисты, в итоге лагерь стоит.

По подсчетам Росавтодора, в стачке принимает участие около 200 машин. Но, как говорят организаторы, многие участники просто стоят по гаражам. У компании - производителя отделочных материалов КНАУФ возникли сложности с отправкой грузов в нескольких регионах, передала через представителя руководитель службы логистики КНАУФ СНГ Светлана Витязева-Хуссманн. Компания не может вовремя отгрузить до 20% заказов, отправляемых автотранспортом: сказывается нехватка машин на рынке. За последние три недели дефицит, по ее словам, достиг 182 машин (фуры грузоподъемностью 20 т).

Самые большие трудности у заводов компания в Краснодарском крае, на Урале и в Тульской области.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на прошлой неделе поручила профильному комитету проверить обоснованность введения «Платона».

Проблема малых предпринимателей не только в «Платоне», но и в весогабаритном контроле с неадекватными штрафами, говорит Юргенс. Заседание нужно, чтобы выслушать «более слабых» участников экономических отношений, чтобы решения стали итогом обсуждений, сказано в заявлении.

Вопрос «Платона», безусловно, требует дополнительного обсуждения, соглашается представитель перевозчика «Деловые линии» (в стачке не участвует). Хотя есть и не менее и даже более серьезные темы — ежегодная «просушка» дорог и автоматический весогабаритный контроль, продолжает он, это тоже надо обсудить на всех уровнях.