«Платон» с момента запуска системы собрал более 25,1 млрд рублей

Поступления в Дорожный фонд с момента запуска системы взимания платы за проезд грузовиков по федеральным трассам «Платон» по состоянию на 15 мая составили более 25,1 млрд руб., сообщили в Минтрансе России.

По данным ведомства, наблюдается рост темпов регистрации перевозчиков в системе, зарегистрировано уже более 833 000 транспортных средств массой свыше 12 т, что на 18 000 штук больше, чем в предыдущем месяце.

В начале мая компания - оператор системы ООО «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС) сообщала, что поступления в фонд с момента запуска системы составили около 24,5 млрд руб. За апрель в системе было зарегистрировано 28 200 транспортных средства массой свыше 12 т.

В апреле Росавтодор сообщал о резком увеличении количества ежедневно регистрируемых большегрузов в связи с ростом рынка автомобильных грузоперевозок. Каждый день в системе регистрировались от 300 до 500 большегрузов, за сутки сборы в системе «Платон» увеличивались на 8%.