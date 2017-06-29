Медведев: инфляция в России должна быть ниже 4%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инфляция не должна превышать 4%.

«Инфляция должна оставаться в рамках целевого показателя - не более 4%», - подчеркнул глава кабинета министров на заседании правительства. Он напомнил, что «такое же ограничение - не выше четырехпроцентного роста в течение года - мы [правительство] установили для большинства тарифов на услуги инфраструктурных компаний». По мнению Медведева, это «должно помочь сдерживать цены на жилищно-коммунальные услуги, на транспорт».

По словам премьер-министра, дефицит бюджета на 2018 г. составит порядка 1,5 трлн руб. «Доходы запланированы на уровне 14,7 трлн руб., расходы - 16,2 трлн руб., соответственно, дефицит - порядка 1,5 трлн руб.», - сказал он. Медведев напомнил, что «по итогам прошлого года бюджет сложился с дефицитом в 3 трлн руб.».