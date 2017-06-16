ЦБ снизил ставку до 9%

Совет директоров Банка России 16 июня решил снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. до 9,00% годовых. Это сообщает пресс-служба регулятора. Это решение принято с учетом того, что инфляция остается рядом с целевым уровнем (4%), инфляционные ожидания продолжают уменьшаться, экономическая активность восстанавливается. «Краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются, - говорится в сообщении пресс-службы. - Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики».

ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 г. В дальнейшем такие решения регулятор будет принимать, исходя из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ рассмотрит снижение ставки на 0,25 или 0,5 п. п. Большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 23), прогнозировали снижение ставки до 8,75 с 9,25%, а Bloomberg (12 из 23) – до 9%, мнения трейдеров также разделились.