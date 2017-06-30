Кудрин: высокий экономический рост в России невозможен без улучшения отношений с Западом

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин уверен, что достичь высокого роста российской экономики можно только в случае улучшения отношений с западными странами. Об этом он заявил, выступая на «Примаковских чтениях».

«Внутренний спрос не вытянет наш экономический рост до 3-4%. Нам нужно наращивать несырьевой экспорт. Мы должны ориентироваться на мировые ниши, где будем работать. Это сложнее, чем продавать нефть. Нам требуется отряд специалистов, который будет все это продавать, прежде всего тех, кто сегодня работает в сфере международных экономических отношений. Нужно удвоение и утроение тех людей, которые работают на этих направлениях. Нам здесь нужны те институты гражданского общества, которые сопровождают и поддерживают этот мировой метод, - сказал Кудрин. - Мы должны полностью обратиться к вопросу международного сотрудничества. И я сразу более остро поставлю проблему - без улучшения наших отношений со странами Запада эти задачи неисполнимы».

Он подчеркнул, что, несмотря на сложные отношения России и Запада, «нужно найти шаги навстречу друг другу с обеих сторон, немного придержав свои амбиции и обиды. "Я уверен, что это возможно", - резюмировал Кудрин.