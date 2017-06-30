Как увязать внешнюю политику с задачами внутреннего развития

В мае 2016 г. на заседании президиума экономического совета Алексей Кудрин призвал поменять внешнюю политику, чтобы выйти из экономической изоляции. Владимир Путин, по словам участников заседания, ответил, что у страны тысячелетняя история и Россия не станет торговать суверенитетом. В 2017 г. руководимый Кудриным Центр стратегических разработок (ЦСР) – think tank, подготовивший один из вариантов программы развития экономики на 2018–2024 гг. О политических реформах и внешней политике в нем не говорится.

Но 29 июня ЦСР вместе с Российским советом по международным делам (РСМД) опубликовали «Тезисы по внешней политике и позиционированию России в мире», которые можно считать новой попыткой мягкого убеждения людей, принимающих решения, в том, что эту внешнюю политику пора менять. Будет ли новая попытка успешной?

Прежде всего, это очень дипломатичный документ во всех смыслах. Авторы не предлагают конкретных решений, а описывают направления работы. Они отмечают, что Россия – одна из наиболее мощных мировых держав, особенно в военном отношении, она отстаивает свои интересы и может играть активную роль сразу в нескольких регионах. В ситуации, когда мир стоит на развилке – рост конфликтности либо победа процессов глобализации, – российская политика может стать важным фактором в пользу второго сценария.

Но для этого надо кое-что изменить. Нужно сделать так, чтобы Россия имела внутренние силы для поддержания своего статуса в современном мире – развитую экономику, человеческий капитал, качественное государственное управление. А этого, как ни жаль, не добиться в условиях изоляции и милитаризации.