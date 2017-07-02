Путин утвердил поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон «О федеральном бюджете на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.». Законопроект был принят Госдумой 21 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.

«В соответствии с федеральным законом прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 2017 г. составит 14 678,8 млрд руб., что на 1 191,3 млрд руб. больше объема, утвержденного федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.», — говорится в сообщении Кремля.

Как отмечается в пояснительной записке, общий объем расходов бюджета составит 16 602,6 млрд руб., что на 361,8 млрд руб. больше объема, утвержденного федеральным законом «О федеральном бюджете».