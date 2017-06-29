Более половины российских граждан предпочитают экономику по госплану

При этом 40% не готовы доверить частному бизнесу даже вывоз мусора

80% российских граждан убеждены, что устанавливать цены на продукты питания должно государство Евгений Разумный / Ведомости

В России не доверяют частному бизнесу: 52% людей на начало 2016 г. отдавали предпочтение экономике с госпланированием. Таковы результаты исследования, проведенного Полиной Козыревой из Института социальной политики НИУ ВШЭ и Александром Смирновым из Института социологии РАН.

В 2012 г. сторонников госплана было меньше – 49%, их доля растет во время кризисов, поясняют исследователи. Доля сторонников рыночной модели экономики за пять лет, напротив, сократилась с 36% до 26%. «Чем меньше респонденты удовлетворены своим материальным положением и жизнью в целом, чем ниже их положение на шкале материального благосостояния, тем выше ностальгия по советскому прошлому и тем меньше они доверяют бизнесу», – резюмируют авторы исследования.

80% российских граждан убеждены, что устанавливать цены на продукты питания должно государство, а не рынок, 66% – что медицинские услуги должны быть государственными. Более 50% населения полагают, что государство должно «обеспечивать работой, строить дороги, школы, детские сады, поликлиники и выполнять другие функции, затрагивающие интересы граждан».

Около 40% жителей России не готовы поручить бизнесу даже организацию вывоза мусора, и считают, что делать это могут только государственные структуры, указывают исследователи.

К крупному бизнесу в России относятся хуже, чем к малому и среднему: он ассоциируется с «доходами избранных от продажи природных – а значит, народных – ресурсов». Зато малому и среднему бизнесу меньше доверяют, отмечается в исследовании, поскольку с его представителями граждане сталкиваются чаще – и, соответственно, лучше видят изъяны.

Из-за недоверия почти 40% российских граждан уверены, что достичь взаимопонимания между богатыми и бедными в России невозможно, отмечается в исследовании: они винят в неравенстве предпринимателей, раздражаются их богатством, считают, что оно нажито нечестным путем. Попыток бизнеса решать общественные проблемы большая часть населения не замечает.

Свое дело открыть в России решается лишь один человек из десяти.

И лишь 1–3% граждан убеждены, что частные компании должны иметь приоритет перед государственными.