Дворкович: Инфляция в России не будет превышать 4% в ближайшие годы

Инфляция в России в ближайшие годы не будет превышать 4%, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович во время презентации в Италии инвестиционного потенциала России.

«Россия в последние 20 лет была страной с высокой инфляцией. В этом году мы первый раз вышли на уровень 4%. Это все еще относительно много по европейским стандартам, но самый низкий уровень в нашей истории. Мы надеемся, что уже не будем превышать этот уровень, что инфляция у нас будет устойчиво ниже 4%», - сказал он.

По его словам, это позволяет снижать процентные ставки постепенно, «чтобы не раскрутить заново инфляционную спираль».