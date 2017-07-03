Минфин рассматривает два варианта объединения резервного фонда и ФНБ

Минфин России изучает два возможных варианта объединения резервного фонда и фонда национального благосостояния (ФНБ). В частности, возможна их полная консолидация или установление объема перечислений из ФНБ в резервный фонд. С таким заявлением выступил замминистра финансов Владимир Колычев на заседании комитета Госдумы по бюджету.

«Есть два варианта: либо полное объединение фондов, что можно рассматривать во втором чтении [поправок к Бюджетному кодексу], либо [вариант], который уже заложен в поправках - это возможность устанавливать в законе о бюджете объем перечислений средств из ФНБ в резервный фонд», - уточнил он.