Россия увеличит поставки пшеницы в Китай

Россия договорилась с Китаем об увеличении экспорта пшеницы в эту страну, почти согласован допуск на китайский рынок и других зерновых из России. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Принято решение об увеличении поставок российской пшеницы, в финальной стадии согласование документа о допуске на рынок Китая и других зерновых культур. Обсужден также вопрос об отмене ограничений на импорт в Китай российского мяса и продукции птицеводства», - сказал он.

По его словам, Москва и Пекин видят большие возможности по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. «В прошлом году объем экспорта российской аграрной продукции в Китай вырос на 17% и достиг $1,6 млрд», - отметил президент.