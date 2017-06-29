Ткачев прогнозирует урожай зерна в 2017 году на уровне 100-105 млн тонн

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сохраняет прогноз сбора зерна в этом году на уровне 100-105 млн т. «Я думаю, что порядка 100-105 млн т, это ниже прошлого, рекордного года, но хлеба хватит и на продовольственные цели, и на кормовые цели, и на семена, и на экспорт», — заявил Ткачев.

В 2016 г. Россия собрала 120,7 млн т зерна.

Весенне-полевые работы в этом году проходили в сложных погодных условиях. Из-за затянувшихся холодов уборка урожая началась на две недели позже обычного. По данным Минсельхоза на 28 июня, намолочено 380 800 т зерна против 2,1 млн т на аналогичную дату прошлого года.