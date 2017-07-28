ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 9%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании совета директоров ЦБ.

«Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются. Временно приостановилось снижение инфляционных ожиданий, что было предсказуемой реакцией на динамику цен ряда товаров и услуг. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики», – говорится в сообщении регулятора.

При этом ЦБ видит возможность для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 г.