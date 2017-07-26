Рубль не ждет добра от санкций США

Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Рубль не ждет добра от санкций

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













На вчерашних торгах курс доллара несколько раз поднимался выше 60 руб. Максим Стулов / Ведомости

На вчерашних торгах курс доллара несколько раз поднимался выше 60 руб., курс евро – 70 руб. Это продолжается второй день подряд – впервые с ноября 2016 г. евро преодолел планку в 70 руб. К 19.00 мск во вторник доллар стоил 60 руб., что соответствовало цене предыдущего закрытия. За евро к тому времени давали 69,99 руб. – европейская валюта с понедельника подорожала на 13 коп. Индекс ММВБ за день потерял 0,42% и остановился к концу торгов на 1923 пунктах, РТС – на 1010 пунктах (-0,36% к предыдущему закрытию).