Международные резервы России за неделю выросли на $4,2 млрд

Международные резервы России с 21 июля до 28 июля 2017 г. увеличились на $4,2 млрд и составили $418,9 млрд. Об этом говорится на сайте Центробанка России.

Увеличение резервов на 1% произошло вследствие их положительной переоценки.

Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.