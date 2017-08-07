«Сбербанк CIB» допускает снижение ключевой ставки ЦБ до 8,5% в сентябре

Банк России на заседании 15 сентября может принять решение о снижении ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов (б. п.) до 8,5% годовых, пишут эксперты банка «Сбербанк CIB» в аналитическом обзоре.

«Поскольку в ближайшие недели овощи и фрукты, скорее всего, продолжат дешеветь, мы полагаем, что в августе помесячная инфляция может даже уйти в зону отрицательных значений, вследствие чего годовые темпы роста замедлятся еще больше, а значит, у регулятора будет больше возможностей для смягчения политики. Фактически в этом случае нельзя исключать возможность снижения ставки на 50 б. п.», – пишут Антон Струченевский, Родион Ломиворотов, Сергей Коныгин и Артем Виноградов в обзоре банка.

Согласно опубликованной 4 августа Росстатом статистике по инфляции за июль, цены в июле выросли всего на 0,1% по сравнению с июнем, что было довольно неожиданно, поскольку недельная инфляция предполагала помесячный рост цен на 0,3%. «Это расхождение, возможно, объясняется тем, что помесячная инфляция рассчитывается исходя из более широкой корзины товаров и услуг, чем недельные показатели», – отмечают аналитики «Сбербанк CIB».

По сравнению с июлем прошлого года инфляция замедлилась до 3,9%, что ниже таргетируемых ЦБ 4%, тогда как с начала года рост цен достиг 2,4% по сравнению с 3,9% за аналогичный период прошлого года. Продукты питания в июле подешевели на 0,1% по сравнению с июнем, а цены на непродовольственные товары выросли только на 0,1% в сравнении с ростом на 0,4% в июле 2016 г.