Moody's: новые санкции США могут повлиять на кредитоспособность России

Расширенные санкции США негативны для кредитоспособности России, поскольку они будут и дальше сдерживать инвестиции в российскую экономику, а также приведут к усилению кризиса во взаимоотношениях России с западными странами, который будет все труднее преодолеть, говорится в обзоре Moody's Investors Service.

Moody's также ожидает некоторого усиления оттока капитала из России, временного снижения стоимости рубля и соответствующего повышения инфляционных ожиданий.

"Расширенные санкции - неблагоприятный сигнал для инвесторов, особенно иностранцев, которые лишь недавно начали подстраиваться под существовавший санкционный режим, но они негативны и для внутренних инвесторов, которые хотели бы воспользоваться преимуществами улучшившейся конкурентоспособности России, чтобы создать экспортные возможности в различных отраслях", - отмечают аналитики Moody's.

Вместе с тем Moody's по-прежнему прогнозирует положительную динамику российского ВВП в 2017 г. впервые с 2014 г., хотя новые санкции США ставят под вопрос устойчивость дальнейшего роста.

В среду, 2 августа, американский президент Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России, которые стали ответом на предполагаемое вмешательство России в выборы президента США. Закон, в частности, запрещает предоставлять «товары, услуги, технологии, информацию и поддержку» для строительства и «модернизации и ремонта» российских экспортных трубопроводов.