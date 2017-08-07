Все российские вузы с 1 сентября проиндексируют стипендии на 5,9%

Минобрнауки заключило соглашение об индексации стипендий на 5,9% с нового учебного года со всеми российскими вузами. Об этом рассказала министр образования и науки Ольга Васильева.

«В федеральном бюджете с 1 сентября предусмотрена индексация стипендий на 5,9%. И мы уже со всеми образовательными учреждениями заключили соглашение о предоставление субсидии на выплату стипендий», — пояснила она.

Ранее стало известно, что индексация студенческих стипендий в 2017 г. составит 5,9%. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что необходимые правительство выделит необходимые средства для индексации.