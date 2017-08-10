Министр соцполитики Украины: украинцы тратят более 50% доходов на еду, так как любят «хорошо поесть»

Министр социальной политики Украины Андрей Рева объяснил в эфире телеканала «112 Украина», почему украинцы тратят более 50% заработка на питание. По его словам, так исторически сложилось, граждане Украины считают одним из основных приоритетов в жизни - полноценно поесть, передает RT.

«Когда мы говорим о том, что немцы тратят 14%, а мы 50%, тот тут система приоритетов. Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чём-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция — голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах», — пояснил министр.

По его словам, на Украине даже отношение к хлебу культивировалось в обществе, а вот у немцев, по его мнению, другой рацион. «Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому, что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми», — объяснил Рева.

В России в январе 2015 г. депутат заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер посоветовал россиянам в кризис меньше кушать. «Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить, что мы же все россияне, русские люди, прошли голод и холод, надо просто задуматься о нашем здоровье и поменьше питаться», - говорил уральский депутат на мероприятии «Единой России» по мониторингу цен в магазинах (цитата по ТАСС).