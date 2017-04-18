Депутат, советовавший россиянам меньше питаться, оштрафован за сокрытие доходов

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, который советовал россиянам меньше питаться в кризис, оштрафован на 4000 руб. за неправомерные действия при банкротстве – сокрытие дохода.

«Прокурор Ленинского района Екатеринбурга направил исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области с требованием привлечь Гаффнера к административной ответственности по статье КоАП РФ "Неправомерные действие при банкротстве". Административное дело было рассмотрено в упрощенном порядке. Суд наложил на Гаффнера штраф в размере 4000 руб. Мотивировочная часть решения суда появится в ближайшее время», – сообщили в пресс-службе Арбитражного суда региона.