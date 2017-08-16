Орешкин предложил защитить инвесторов от убытков при участии в проектах государства

Нужно увеличить гарантии частным инвесторам, которые согласны вкладывать средства в инфраструктурные проекты государства, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Он сказал это на совещании о транспортной инфраструктуре Северо-запада России, которое 16 августа провел в Калининграде президент Владимир Путин. Речь об убытках, которые могут понести инвесторы, уточнил чиновник.

«Например, когда мы строим платную дорогу, инвестор рассчитывает на определенный трафик и, исходя из этого, инвестирует свои средства. Но бывают случаи, когда принимается решение рядом построить бесплатную дорогу или как-то изменить ситуацию ради развития инфраструктуры, и экономика проекта ухудшается», - объяснил министр. Чтобы инвесторы активнее шли в инфраструктурные проекты, требуется подумать по крайней мере о механизме контроля за такими решениями: что сделать, чтобы не ухудшать условия уже существующих проектов, считает Орешкин.

По словам министра, эту и другие поправки в законодательство о государственно-частном партнерстве разрабатывает Минэкономразвития. Доклад с полным перечнем предложений будет представлен президенту через месяц.