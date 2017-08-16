Дефляция в России фиксируется третью неделю подряд

Снижение потребительских цен в России за неделю с 8 по 14 августа составило 0,1%, сообщил в среду Росстат.

Предыдущие две недели цены снижались также по 0,1%, до этого недельная дефляция последний раз фиксировалась в августе 2016 г.

Как сообщалось, в июле инфляция оказалась значительно ниже ожиданий и составила всего 0,1%, хотя недельная динамика показывала рост на 0,3% за месяц, поэтому ориентироваться на недельные цифры нужно с определенной осторожностью.

С начала месяца цены к 14 августа снизились на 0,2%, с начала года инфляция к 14 августа составила 2,2%.

Среднесуточная дефляция с начала августа (0,011%) оказалась выше аналогичного показателя за прошлый год (тогда в первой половине августа среднесуточная дефляция равнялась 0,005%). Исходя из среднесуточных данных и годовой инфляции на конец июля (3,86%) инфляция в годовом выражении к 14 августа снизилась до 3,8% с 3,9% на 7 августа, начав удаляться от таргета - теперь в меньшую сторону.

Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе на уровне 0,3-0,5%, снижение годовой инфляции - до 3,3-3,6%.