Росстат: дефляция в России на 0,1% фиксируется вторую неделю подряд

Снижение потребительских цен в России за неделю с 1 по 7 августа составило 0,1%, сообщил Росстат. Впервые с начала 2017 г. дефляция в 0,1% была зафиксирована за расчетную неделю с 25 по 31 июля.

В июле сообщалось, что инфляция оказалась значительно ниже ожиданий и составила всего 0,1%, хотя недельная динамика показывала рост на 0,3% за месяц, поэтому ориентироваться на недельные цифры нужно с определенной осторожностью.

С начала года инфляция к 7 августа составила 2,3%.

Цены на плодоовощную продукцию продолжают ускоренно снижаться: они упали на 3,9% после снижения на 3,7 и 2,2% в предыдущие две недели. В том числе на капусту цены снизились на 12,1%, картофель, лук, морковь, помидоры и огурцы - на 4,9-7,5%.

Яйца стали дешевле за неделю на 0,9%, гречневая крупа - на 0,5%, пшено - на 0,2%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Одновременно цены на говядину, баранину, колбасу, мясные консервы, мороженую рыбу, сливочное масло, подсолнечное масло, хлеб, сахарный песок и соль выросли на 0,1-0,2%.