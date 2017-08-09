Что делать с неожиданно низкой инфляцией

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Пробив таргет Центрального банка в 4%, годовая инфляция преподнесла по итогам июля сюрприз не только аналитикам, но и самому Центробанку.

Говорить о достижении цели пока рано: регулятор неоднократно указывал, что для этого инфляция должна закрепиться, а не один раз отметиться на этом уровне. Аналитики же ждут ее ускорения осенью, когда будет исчерпан эффект от укрепления рубля и на цены начнет давить эффект его ослабления.

Резкого замедления годового показателя до 3,9% с 4,4% в июне Центробанк не ожидал – недельные данные этого не предвещали. Базовая же инфляция (она не учитывает наиболее волатильные цены) и вовсе упала до исторического минимума в 3,3%.