Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Цифра недели: 3,9%

Что делать с неожиданно низкой инфляцией

Если состояние экономики ожидаемо стабильное и плохое

Пробив таргет Центрального банка в 4%, годовая инфляция преподнесла по итогам июля сюрприз не только аналитикам, но и самому Центробанку.

Говорить о достижении цели пока рано: регулятор неоднократно указывал, что для этого инфляция должна закрепиться, а не один раз отметиться на этом уровне. Аналитики же ждут ее ускорения осенью, когда будет исчерпан эффект от укрепления рубля и на цены начнет давить эффект его ослабления.

Резкого замедления годового показателя до 3,9% с 4,4% в июне Центробанк не ожидал – недельные данные этого не предвещали. Базовая же инфляция (она не учитывает наиболее волатильные цены) и вовсе упала до исторического минимума в 3,3%.

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