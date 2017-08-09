Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Цифра недели: 3,9%
Что делать с неожиданно низкой инфляцией
Если состояние экономики ожидаемо стабильное и плохое
- Филипп Стеркин
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Пробив таргет Центрального банка в 4%, годовая инфляция преподнесла по итогам июля сюрприз не только аналитикам, но и самому Центробанку.
Говорить о достижении цели пока рано: регулятор неоднократно указывал, что для этого инфляция должна закрепиться, а не один раз отметиться на этом уровне. Аналитики же ждут ее ускорения осенью, когда будет исчерпан эффект от укрепления рубля и на цены начнет давить эффект его ослабления.
Резкого замедления годового показателя до 3,9% с 4,4% в июне Центробанк не ожидал – недельные данные этого не предвещали. Базовая же инфляция (она не учитывает наиболее волатильные цены) и вовсе упала до исторического минимума в 3,3%.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}