«Автодор» рассказал о сроках введения платы на участках трассы «Дон»

Проезд по двум участкам трассы «Дон» станет платным почти на 100 лет — до 2109 г. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства. В Ростовской области плату начнут взимать уже в конце года, для участка в Краснодарском крае точные сроки пока не названы.

«Автомобильная дорога М4 "Дон" на участках 1091,6 км – 1119,5 км в Ростовской области и 1195 км – 1319 км в Краснодарском крае будет использоваться на платной основе», — говорится в документе. В приложениях указаны характеристики платного участка и альтернативных дорог с бесплатным проездом.

Часть трассы в Ростовской области присоединят к участку с 1119,5 км по 1195 км, плата за проезд по которому взимается с 2014 г. Протяженность объединенного участка составит 103,38 км от Ростова-на-Дону до развязки в месте примыкания трассы «Дон» к трассе «Кавказ». Далее автомобили будут направляться в Ставропольский край, Дагестан и Кабардино-Балкарию.