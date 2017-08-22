Правительство России одобрило кредит Белоруссии на $700 млн

Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении десятилетнего госкредита Белоруссии на сумму $700 млн.

Минфину совместно с МИДом поручено провести переговоры с белорусской стороной и подписать соглашение, говорится в распоряжении.

Согласно проекту кредит будет погашаться двумя ежегодными траншами – в апреле и октябре – начиная с 2018 г. Сумма траншей будет постепенно расти: с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 г.

Ставка – шестимесячная LIBOR плюс маржа, которая рассчитывается как разница между доходностью долларовых евробондов РФ с погашением через семь лет и расчетной ставкой семилетнего процентного свопа в долларах.

Кредит предназначен на рефинансирование обязательств Белоруссии перед РФ по ранее полученному займу.