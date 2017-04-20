Лукашенко: договоренность с Россией по газу – компромисс, а «не игра в одни ворота»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал достигнутые с Москвой договоренности по нефтегазовому вопросу компромиссом, а не «игрой в одни ворота». Такое заявление он сделал на встрече с губернатором Нижегородской области Валерией Шанцевым.

«Читаю и наблюдаю за всеми измышлениями (в российских СМИ) и думаю, Путин и правительство не понимают, что они делают. Наверное же там взвешивают, да еще как. Это [договоренности] игра не в одни ворота, это, действительно компромисс, нет, надо кому-то ложку дегтя вбросить», – сказал Лукашенко.

При этом президент с сожалением отметил, что «после нормального решения вопросов, особенно последних в Санкт-Петербурге, начинаются появляться в СМИ разные измышления на тему – кто кого обманул, а вот мы опять на коленях просим чего-то у России». «Мы ни перед кем никогда не стояли на коленях», – отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что, беря у Москвы кредит, Минск платит 4,5–6% годовых. Он также заметил, что первое место по предоставлению кредитов занимает не Россия, а КНР. «Она [КНР] предоставила нам порядка $15 млрд кредитную линию под проекты, реализуемые в Белоруссии, и самое главное – не упрекает, что нам помогают», – поставил в пример КНР Лукашенко.