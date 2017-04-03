Дворкович: Белоруссия вернет долг России за газ, «Газпром» предоставит скидку с 2018 года

По итогам переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко достигнута договоренность о выплате Белоруссией долга за российский газ.

«Газпром», в свою очередь, предоставит стране скидку с 2018 г., сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Могу еще раз подтвердить, что договорились о том, что на определенных условиях будут скорректированы некоторые межправительственные документы, касающиеся взаимоотношений в сфере газа и нефти, что после их парафирования белорусская сторона вернет недоплаченную сумму "Газпрому"», - сказал он.

Также, по словам Дворковича, было решено восстановить поставки нефти в объеме 24 млн т, а «Газпром» предоставит скидки в виде понижающего коэффициента к формуле цены, начиная с 2018 г. по конец 2019 г.

Все взаимоотношения после 2019 г. подлежат дальнейшим переговорам, уточнил вице-премьер.

Дворкович отказался назвать размер скидки «Газпрома», указав, что этого не позволяют корпоративные стандарты.

Касаясь вопроса выплаты долга белорусской стороной, Дворкович уточнил, что речь идет о размерах более $700 млн. Позже он назвал более точную цифру в размере порядка $726 млн. По словам вице-премьера, восстановление поставок нефти должно начаться «более-менее синхронно» с выплатой недоплаченной суммы.