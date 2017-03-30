Путин и Лукашенко встретятся 3 апреля в Петербурге

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 3 апреля в Санкт-Петербурге. «3 апреля в Санкт-Петербурге (состоится встреча двух президентов)», – заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

29 марта заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко сказал, что на встрече будут обсуждаться «темы единого рынка без изъятий и ограничений в "Евразэс", «что надо сделать, чтобы создать более благоприятные условия для работы без всяких дискриминаций».

С начала 2016 г. Минск и Москва пытаются урегулировать вопрос стоимости поставляемого Россией природного газа. Сумму недоплаты российские профильные чиновники оценивают уже в $600 млн. В ответ Россия значительно сократила поставки нефти на белорусские НПЗ. Тем не менее на встрече с послом Армении 28 марта Лукашенко заявил, что у него с российским президентом «блестящие отношения», выразив уверенность в том, что все возникающие проблемы лидеры двух государств способны решить «без посредников, вдвоем».

Последний раз Лукашенко и Путин встречались 22 ноября 2016 г. в Москве на юбилее патриарха Московского и всея Руси Кирилла.