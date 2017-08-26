Агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до Caa2

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины в национальной и иностранной валюте на одну ступень - до Caa2 с Caa3, а также изменило прогноз по рейтингу со «стабильного» на «позитивный».

«Повышение кредитного рейтинга правительства Украины до Caa2 с Caa3 основано на следующих аспектах: кумулятивный эффект от структурных реформ, которые, если будут продолжены, как ожидается, улучшат динамику государственного долга, и существенное усиление внешних позиций Украины», — говорится в докладе агентства.

Одновременно Moody's подтверждает рейтинг приоритетного необеспеченного долга на $3 млрд по проданным в декабре 2013 г. России облигациям на уровне Ca. «В настоящий момент по облигациям допущен дефолт», — указано в докладе.

Кроме того, в агентстве обратили внимание, что в 2019-2021 гг. Украина должна провести крупные выплаты по внешним долгам, которые потребуют дополнительного фондирования в иностранной валюте. «Риск того, что Украина будет не в состоянии спокойно провести рефинансирование долговых обязательств из-за непредвиденных внутренних или внешних финансовых потрясений, остается ключевым и удерживает рейтинг на уровне Caa2», — уточнили авторы доклада.