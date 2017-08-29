Орешкин ожидает роста ВВП России выше 2% в августе и по итогам года

Министр экономического развития России Максим Орешкин ожидает ускорения роста ВВП страны в августе и по итогам года до уровня выше 2%.

«Мы ожидаем, что рост (ВВП в годовом выражении) уже в августе вернётся к отметке выше 2% и в целом по году мы получим значение выше 2%», - сказал он.

В понедельник Минэкономразвития сообщило о резком замедлении роста экономики в июле - до 1,5% против 2,9% в июне. По данным министерства, такая динамика прогнозировалась и не говорит о смене позитивного тренда.