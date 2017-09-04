Путин заявил о росте экономики России более чем на 2%

Темпы роста экономики России превышают 2%, а инфляция находится на рекордно низком уровне, сообщил президент России Владимир Путин коллегам по БРИКС на саммите.

«Мы выходим на восстановление темпов экономического роста. Они не такие, как в Индии или Китае, но все-таки после спада мы видим и фиксируем рост экономики более чем на 2%», – заявил он.

Путин напомнил, что уровень инфляции сейчас рекордный – 3,5%, а к концу года ожидаем 3,7–3,8%.

При этом глава российского государства отметил, что «углубление экономического сотрудничества со странами БРИКС Россия осуществляет сегодня в условиях преодоления кризисных явлений в нашей экономике».

Путин также сообщил, что в РФ увеличиваются инвестиции в основной капитал (около 4%), растет торговый оборот, причем за вычетом нефтегазового сектора (25% за первое полугодие), фиксируется рекордно низкий уровень безработицы (в районе 5%), промышленное и сельхозпроизводство демонстрируют рост.