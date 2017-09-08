Силуанов объяснил, почему не забирает «жирок» у Москвы

Минфин России считает Москву образцом эффективных трат и поэтому не настаивает на том, чтобы поднять свободные ресурсы из столичного бюджета в федеральный.

«Нам, конечно, хотелось бы забрать немножко ресурсов из Москвы. Видим, есть определенные запасы, "жирок", но мы этого не делаем, потому что видим, насколько эффективно здесь эти ресурсы тратятся, и эти средства идут, действительно, на развитие, улучшение уровня жизни граждан», - сказал министр финансов Антон Силуанов на панельной сессии Московского финансового форума с участием мэра Москвы Сергея Собянина.

«Вопрос создания таких же условий в других крупных центрах - это задача лидеров городов, руководителей субъектов, нужно просто брать пример с города Москвы», - заявил Силуанов.