Силуанов: экономическая ситуация в России стала более прогнозируемой

Экономическая ситуация в России стала более прогнозируемой, считает министр финансов России Антон Силуанов. «Если вспомнить прошлый год, было много неопределенностей, вызовов. Тем не менее мы видим, что ситуация сегодня стала более менее прогнозируемой. Ситуация улучшилась, международные организации прогнозируют более высокие темпы роста, чем год назад. Темп роста мировой экономики составит 3,5-3,6% в этом и следующем году», - сказал министр на Московском финансовом форуме.

Силуанов подчеркнул, что за последний год Россия существенно улучшила свои прогнозы по росту экономики. «Текущий год мы планируем темп роста более 2%. На трехлетку задача обеспечить темпы выше 2%», – добавил Силуанов.

По оценке руководителя ведомства, в целом экономика России восстанавливается. Однако основной задачей остается привлечение инвестиций, добавил Силуанов: «И они растут, за II квартал они выросли на 6%. Растут и заплаты населения в реальном выражении - примерно на 3%».

По мнению министра, добиться экономического роста темпами выше мировых Россия сможет только с учетом структурных реформ, которые правительство РФ сейчас готовит. В следующем году правительство уже подготовит соответствующие законодательные изменения под реформы, уточнил он.