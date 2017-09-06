Аналитики ЦБ ухудшили оценку роста ВВП России на III и IV кварталы

Аналитики российского Центробанка ухудшили оценку роста ВВП России на III квартал 2017 г. до 0,4-0,5% c 0,6% (квартал к кварталу, с исключением сезонного фактора), говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».

Оценка квартального роста на октябрь-декабрь 2017 г. также снизилась - до 0,4% (с устранением сезонности) с 0,6%.

"Основным источником пересмотра в сторону понижения стали последние данные Росстата по промышленному производству. При этом сильные данные по PMI-индексам в свою очередь продолжают вносить значимый позитивный вклад в индексную оценку ВВП", - указывают аналитики.

Данные Росстата по динамике промпроизводства в июле - рост на 1,1% после роста на 3,5% в июне и на 5,6% в мае - оказались разочаровывающими для аналитиков и ЦБ.

«Индексная оценка ВВП свидетельствует о вероятном замедлении во втором полугодии темпов роста ВВП до уровня, близкого к потенциальному. Тем самым заканчивается фаза восстановительного экономического роста, начавшаяся в середине прошлого года после рецессии 2014-2016 гг.», - указывают аналитики ЦБ.

По данным Росстата, ВВП России во II квартале 2017 г. ускорился до 2,5% в годовом сравнении после роста на 0,5% в I квартале. Это максимальный рост экономики в годовом выражении с 2013 г., указывают аналитики ЦБ.

«Несмотря на то что российская экономика вышла на траекторию медленного, но устойчивого роста в условиях "новой нормы", ускорение темпов роста ВВП в начале 2017 г. может в значительной степени объясняться отложенным эффектом от роста нефтяных цен в конце 2016-начале 2017 г.», - говорится в бюллетене.