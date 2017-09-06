Шувалов видит возможности роста ВВП России быстрее 2% в год

Российская экономика имеет явные преимущества по сравнению с рядом стран и может расти значительно быстрее 2% в год, считает первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Вы знаете, что в мире происходит огромная нестабильность: США разъединены пополам. В других странах много что происходит. В Европейском союзе Brexit и негативные ожидания. Мы находимся в ситуации, когда при явных преимуществах экономика может расти значительно больше 2% в год», - сказал Шувалов на Восточном экономическом форуме.

Министр экономического развития России Максим Орешкин ранее говорил, что ожидает ускорения роста ВВП страны в августе и по итогам года до уровня выше 2%.