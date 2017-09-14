Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,25%

Банк Англии воздержался от изменений курса денежно-кредитной политики по итогам сентябрьского заседания.

Размер базовой процентной ставки в Великобритании оставлен на минимальном в истории банка уровне в 0,25%. Как и на предыдущем заседании, решение было принято семью голосами из девяти, двое членов комитета по денежно-кредитной политике (MPC) выступили за немедленное повышение ставки.

Банк Англии также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($574,2 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

Решения банка совпали с ожиданиями рынка.