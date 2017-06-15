Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,25%

Банк Англии принял решение не менять размер базовой процентной ставки, оставив ее на минимальном в истории банка уровне в 0,25% на июньском заседании. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Банк Англии также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($554,3 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

Решения банка совпали с ожиданиями подавляющего большинства аналитиков.

Вчера Федеральная резервная система (ФРС) США повысила процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 1–1,25%, как и ожидал рынок. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что решение ФРС «не окажет существенного влияния на российскую экономику». При этом министр экономического развития Максим Орешкин выразил мнение, что повышение ставки ФРС снизит приток капитала на российский рынок, что повлечет за собой постепенное ослабление курса рубля.