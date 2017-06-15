Силуанов: Повышение ставки ФРС не скажется на российской экономике

Министр финансов России Антон Силуанов назвал ожидаемым решение Федеральной резервной системы США повысить базовую процентную ставку на 25 б.п. до 1-1,25%. Как передает ТАСС, он считает, что это действие «не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала». «Россия имеет позитивные макроэкономические показатели, крепкий платежный баланс, устойчивый бюджет, - объяснил министр. - Оснований для рисков по оттоку капитала нет, рубль по-прежнему является привлекательной валютой для инвесторов, в том числе иностранных».

По словам Силуанова, повышение ставки ФРС не повлияет и на решение России по размещению еврооблигаций в объеме $3 млрд. «Ожидаем интерес иностранных инвесторов к нашим бумагам. Повышение ставки ФРС будет иметь минимальный эффект на их доходность», - сказал министр.

14 июня ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 1-1,25%. В прошлый раз ставка повышалась в марте - до 0,75-1% с 0,5-0,75% годовых.