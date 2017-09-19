Размер нефтяного фонда Норвегии превысил $1 трлн

Активы нефтяного фонда Норвегии во вторник достигли 7,811 трлн норвежских крон ($1,001 трлн), сообщает Financial Times. Таким образом, они впервые превысили отметку в $1 трлн. Фонд был создан в 1996 г. и является крупнейшим суверенным фондом в мире.

Это достижение подчеркивает феноменальный успех нефтяного фонда страны с населением всего 5,2 млн человек, отмечает издание. В среднем ему принадлежит 1,3% акций всех публичных компаний в мире. «Не думаю, что кто-либо ожидал, что фонд когда-нибудь достигнет $1 трлн, когда в мае 1996 г. в него впервые была переведена выручка от нефтяной отрасли», – заявил руководитель фонда Ингве Слингстад.

Фонд претерпевал значительные изменения за время своего существования. Если сначала он инвестировал только в облигации, то сейчас почти 65% его активов составляют акции. В 2011 г. он впервые инвестировал в недвижимость, и теперь ему принадлежит портфель недвижимости размером $30 млрд, в основном в США и Европе. Кроме того, фонд все чаще выступает в роли инвестора-активиста. Например, он голосовал против предложений Apple и Facebook по вопросам корпоративного управления.