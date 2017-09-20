Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении tax free

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, благодаря которому иностранные граждане смогут пользоваться правом возврата НДС по покупкам, совершенным на территории России (tax free).

Такое право получат граждане только тех государств, что не входят в Евразийский экономический союз. Льгота распространяется на товары, приобретаемые у розничных продавцов, либо на товары, приобретаемые у иных налогоплательщиков, которые действуют на основании соглашения с организациями, осуществляющими розничную торговлю.

Для получения tax free товары должны вывозиться через пункты пропуска, перечень которых утвердит позже правительство. Планируется, что возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары.

Для возврата НДС необходимо будет показать паспорт с отметкой о пересечении границы и чек на выплату налога с отметкой таможенного органа России.