Украина компенсировала России часть судебных издержек на 1,16 млн фунтов стерлингов

Киев исполнил постановление Высокого суда Лондона о компенсации части судебных издержек, понесенных Россией в связи с иском о долге в размере $3 млрд. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов России. «Компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя (трасти) интересы Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины номиналом $3 млрд, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов», — говорится в сообщении Минфина.

В марте Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, а также $75 млн купонного дохода и штрафные проценты.

Также суд обязал Украину возместить России часть судебных издержек на 2,8 млн фунтов стерлингов, половину этой суммы Украина должна была заплатить не позднее 20 сентября 2017 г.