Правительство в ближайшее время рассмотрит законопроект о введении НДД

Вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) может быть вынесен на заседание правительства в ближайшие дни.

«По налогу на добавленный доход мы получили заключение главного правового управления президента России, там есть некоторые замечания, которые в основном носят технический характер. Сейчас работаем над устранением, чтобы эти замечания были учтены в тексте закона. Это можно сделать в течение нескольких дней и вынести законопроект на заседание правительства», — сказал Дворкович.

В начале сентября министр энергетики Александр Новак говорил, что правительство в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о введении НДД.

Пилотный проект по введению налога на добавленный доход планируется запустить с 2018 г. Сейчас налогообложение построено на взимании НДПИ с добытой нефти и пошлины — с экспорта. Новый налог будет взиматься не с объемов нефти, а зависеть от финансового результата. По планам Минфина, он фактически должен заменить экспортную пошлину.