Закон по НДД в нефтяной отрасли может быть принят в 2017 году

Закон по налогу на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли может быть принят в 2017 г. Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

«Ведомствами законопроект согласован, есть отдельные вопросы, которые мы договорились решить ко второму чтению. Сейчас законопроект находится на экспертизе в правовом управлении администрации президента России, надеемся через несколько дней получить положительное заключение и вынести законопроект на заседание правительства. И в этом году его принять», - сказал он, отвечая на вопрос о перспективе законопроекта.

Накануне замминистра финансов Илья Трунин говорил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке, что Минэнерго и Минфин полностью согласовали законопроект по НДД и никаких расхождений у ведомств нет.