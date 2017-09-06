Новак пообещал скорое внесение в Госдуму законопроекта по НДД

Правительство в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект по налогу на добавленный доход (НДД), сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. «Будет внесен правительством в Госдуму в ближайшее время. Задача стоит принять закон в этом году. Здесь нет никаких возражений со стороны федеральных органов власти, сейчас просто пакет документов дорабатывается для рассмотрения на заседании правительства и внесения в Госдуму», - приводит его слова «Прайм».

Пилотный проект по введению налога на добавленный доход планируется запустить с 2018 г. Сейчас налогообложение построено на взимании НДПИ с добытой нефти и пошлины – с экспорта. Новый налог будет взиматься не с объемов нефти, а зависеть от финансового результата. По планам Минфина, он фактически должен заменить экспортную пошлину.