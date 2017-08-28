Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Нефть дороже правил

Действие бюджетных правил могут приостановить ради нефтяников

Иначе не удастся снизить налоговую нагрузку на них с 2018 года

Правительство поручило Минфину временно скорректировать Бюджетный кодекс – сроки внесения налоговых законов, сообщил первый замминистра энергетики Алексей Текслер (цитата по «Интерфаксу»). Это позволит, по его словам, ввести новый налог на дополнительный доход (НДД) на пилотных нефтяных месторождениях с 2018 г.

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