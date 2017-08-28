Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Нефть дороже правил
Действие бюджетных правил могут приостановить ради нефтяников
Иначе не удастся снизить налоговую нагрузку на них с 2018 года
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Сейчас налогообложение построено на взимании НДПИ с добытой нефти и пошлины – с экспорта. Новый же НДД будет зависеть от финансового результата
Е. Разумный / Ведомости
Правительство поручило Минфину временно скорректировать Бюджетный кодекс – сроки внесения налоговых законов, сообщил первый замминистра энергетики Алексей Текслер (цитата по «Интерфаксу»). Это позволит, по его словам, ввести новый налог на дополнительный доход (НДД) на пилотных нефтяных месторождениях с 2018 г.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}