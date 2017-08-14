Минэнерго предложило поменять Бюджетный кодекс для запуска НДД с 2018 года

Первый замминистра энергетики Алексей Текслер рассказал, что ведомства не успевают принять законопроект о переходе на налогообложение с дополнительного дохода (НДД) пилотных проектов в нефтяной отрасли с 1 января 2018 г. Согласно действующему Бюджетному кодексу, все законодательные изменения налоговой системы следующего года должны быть приняты за месяц до внесения проекта бюджета в Госдуму. При этом правительство должно вносить в Госдуму проект федерального бюджета не позднее 1 октября текущего года. То есть Минэнерго и Минфин для запуска пилотных проектов по НДД в нефтяной отрасли должны подготовить и внести в госдуму соответствующий законопроект до 1 сентября 2017 г.

«Мы поставили вопрос о необходимости корректировки пункта Бюджетного кодекса. Как вы знаете, Бюджетный кодекс обязывает не позже, чем через месяц после принятия последних законов о налоге, вносить бюджет. Учитывая стадию проработки НДД, мы считаем, что все-таки ее надо принять в этом году, мы инициируем временную отмену этой нормы Бюджетного кодекса, чтобы до 1 декабря принять законопроект», - приводит «Интерфакс» слова Текслера.

Замминистра отметил, что законопроект об НДД был направлен в правительство. «Надеюсь, что он будет внесён в Госдуму и принят до 1 декабря», - добавил он. По словам Текслера, Минэнерго и Минфину удалось согласовать ключевые вопросы, однако остались еще «технические» нюансы и расхождения.

«Мне кажется, ничего не мешает тому, чтобы закон дошлифовать и внести в Госдуму. Я надеюсь, (заработает) с 2018 г., поэтому его и надо принять в этом году, до 1 декабря», - подчеркнул Текслер.

Минэнерго и Минфин в течение нескольких лет занимаются подготовкой законопроекта о введении новой налоговой системы с дополнительного дохода для нефтяной отрасли. В конце февраля ведомства сообщили, что решили все спорные вопросы о введении НДД для пилотных проектов с суммарной добычей в 7-10 млн т с 1 января 2018 г. и полном переходе на НДД через 5 лет после апробации. Законопроект был внесен в правительство, и споры продолжились.