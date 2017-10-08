Порошенко одобрил пенсионную реформу

Президент Украины Петр Порошенко подписал в воскресенье законопроект о пенсионной реформе. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как отметил Гройсман, теперь в октябре все пенсионеры получат «новые увеличенные пенсии». «Спасибо каждому за поддержку!» - добавил он.

Позднее в воскресенье Порошенко сам написал на своей странице в Facebook поздравление для пенсионеров. По его словам, с подписанием документа «восстанавливается справедливость». «Хочу поздравить всех украинцев, потому что когда-нибудь мы все будем пенсионерами», - подчеркнул он.

В настоящее время на Украине действует солидарная система начисления пенсий. За увеличение пенсий и принятие реформы проголосовали 288 народных депутатов Верховной рады 3 октября. Принятие этого документа является одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) для получения Украиной очередного транша кредитования. Пенсионная система Украины испытывает острый дефицит финансирования, сейчас он оценивается примерно в 140 млрд грн, отмечает ТАСС.

Минимальная пенсия на Украине для 9 млн человек должна повыситься на 303 руб. (140 грн). Общая сумма минимальной пенсии должна составить 3150 руб. (1452 грн), указывает РБК. Законом отменяются специальные пенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение составят военные. Всего в стране насчитывается 12 млн пенсионеров.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, но с ее введением должен увеличиться требуемый для выхода на пенсию в 60 лет стаж. Со следующего года для выхода на пенсию по возрасту необходимо будет наличие стажа не менее 25 лет. С каждым последующим годом норма стажа будет повышаться на год и к 2028 г. будет составлять 35 лет.