На Украине перестали выплачивать пенсии через «дочки» российских банков

Пенсионный фонд Украины прекратил перечислять средства украинским «дочкам» российских банков. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

«Пенсионерам предложены альтернативные варианты получения пенсий», - отмечается в сообщении. Речь идет о дочерних предприятиях Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ, «БМ банка» и VS Bank.

Решение принято в связи с указом президента Украины Петра Порошенко от 15 марта о применении санкций к финансовым учреждениям с российским госкапиталом. Ограничительные меры предусматривают запрет на размещение госсредств Украины на счетах данных банков.